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Коронакризис ускорил развитие мобильных приложений банков

Коронакризис ускорил развитие мобильных приложений банков

Украинский digital-банкинг еще долго мог развиваться в тени классического банкинга, но карантин, введенный в Украине из-за пандемии COVID-19, усложнил работу отделений банков. И банки предложили клиентам использовать онлайн-каналы для совершения платежей, погашения кредитов и размещения депозитов.

Мобильные приложения перестали быть атрибутом только самых технологичных банков – они уже есть по меньшей мере у 27 кредитных учреждений.

Об этом сообщает «Финансовый клуб» в проекте «50 ведущих банков Украины – 2020».

Банки пытаются научить клиентов пользоваться приложениями, чтобы ликвидировать очереди в отделениях и уменьшить нагрузку на сотрудников. «К Ощад 24/7 уже подключилось 4 млн клиентов, а это 61% всех активных держателей платежных карт банка. Потенциал роста в этом сегменте может достичь 70-80% от общего количества клиентов», – ожидает директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко.

Но более важным является другой показатель – количество тех, кто не только подключился к новым каналам, но и активно их использует. «Почти 40% клиентов ПУМБ постоянно пользуются цифровыми каналами обслуживания. Мы ожидаем, что за 2020 год количество digital-клиентов пересечет отметку 50%», – говорит директор департамента развития digital-бизнеса и дистанционных каналов ПУМБ Михаил Сергиенко.

По его словам, 70% их digital-клиентов пользуются исключительно мобильным приложением, 15% – только веб-сайтом, а еще 15% совмещают оба продукта. “Мы ожидаем уменьшения роли веб-версии в пользу мобильного приложения”, – отмечает он.

Более 60% активных клиентов-физлиц Приватбанка уже пользуются услугами онлайн. “При этом более половины клиентов сейчас либо не посещают отделения вовсе, либо заходят, чтобы воспользоваться терминалом самообслуживания или банкоматом. Мы считаем, что до конца 2020 года более 80% клиентов будут в мобильном ”Приват24”», – рассказали в пресс-службе банка.

По материалам Финансовый клуб
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