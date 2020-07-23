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ЕС изменит список стран «зеленой зоны» и оставит границы закрытыми

ЕС изменит список стран «зеленой зоны» и оставит границы закрытыми

Европейский Союз планирует оставить закрытыми внешние границы для стран блока. Также ЕС обновит перечень стран, гражданам которых разрешен въезд, Украины среди них снова нет, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что из списка стран «зеленой зоны» могут исключить Канаду, Японию, Китай, Алжир, Марокко и Южную Корею.

Сейчас в список также входят Австралия, Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Также сообщается, что Европейский Союз планирует оставить границы закрытыми для ряда стран еще, как минимум, на две недели.

Напомним, Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.

По материалам Hubs
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