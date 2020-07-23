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Зарплаты украинских разработчиков - данные за лето 2020 (инфографика)

Зарплаты украинских разработчиков - данные за лето 2020 (инфографика)

Средняя зарплата разработчика в Украине составляет $2300 в месяц. Сильного роста зарплат по сравнению с декабрем 2019 года нет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса портала DOU.

Среди опрошенных разработчиков наибольшая доля Software Engineers (46%), далее идут категории Senior Software Engineers (24%) и Junior Software Engineers (17%). Топ-3 городами проживания среди разработчиков и далее являются Киев (44%), Харьков (14%) и Львов (13%).

Средние зарплаты:

  • средняя зарплата разработчика в Украине составляет $2300 в месяц (после налогообложения), согласно данным опроса за июнь 2020 года;

  • Junior SE, SE и Senior SE в Киеве получают $800, $2200 и $4000 соответственно;
  • в других городах, если сравнивать с Киевом, Junior SE получают в среднем на $100-150 меньшую зарплату. Для SE и Senior SE такая разница может достигать $700-1000;
  • на самую большую оплату труда разработчик JavaScript, C#/.NET и Java (самые популярные языки программирования) может рассчитывать в Киеве — $2350, $2800 и $3000 соответственно;
  • Scala и Go-разработчики в Киеве получают $4000;
  • у Senior Back-end разработчиков зарплата $3750, у Junior Front-end – $650.


Инфографика: DOU

Также отмечается, что для Junior SE наиболее оплачиваемой будет работа в продуктовой компании — $800. Для Senior SE и SE оплата труда в аутстафинговой, продуктовой компании или стартапе более-менее одинаковая, на уровне $3800-3900 для Senior SE и $1800-2000 для SE.


Инфографика: DOU

Справка Finance.ua:

  • Нардепы предлагают изменить налоговую политику в отношении отрасли IT. Соответствующий законопроект № 3933 зарегистрирован в ВР.
  • Как свидетельствуют результаты опроса 112 IT-компаний, проведенного веб-порталом для поиска работы Robota.ua, около 30,4% украинских IT-компаний ожидают второй волны пандемии коронавируса, но также ожидают завершения кризиса в Украине до конца 2020 года.
  • С 21 июля иностранные IT-специалисты могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию.

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По материалам Finance.UA
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