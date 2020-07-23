Зарплаты украинских разработчиков - данные за лето 2020 (инфографика)

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Средняя зарплата разработчика в Украине составляет $2300 в месяц. Сильного роста зарплат по сравнению с декабрем 2019 года нет.
Об этом свидетельствуют результаты опроса портала DOU.
Среди опрошенных разработчиков наибольшая доля Software Engineers (46%), далее идут категории Senior Software Engineers (24%) и Junior Software Engineers (17%). Топ-3 городами проживания среди разработчиков и далее являются Киев (44%), Харьков (14%) и Львов (13%).
Средние зарплаты:
Инфографика: DOU
Также отмечается, что для Junior SE наиболее оплачиваемой будет работа в продуктовой компании — $800. Для Senior SE и SE оплата труда в аутстафинговой, продуктовой компании или стартапе более-менее одинаковая, на уровне $3800-3900 для Senior SE и $1800-2000 для SE.
Инфографика: DOU
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