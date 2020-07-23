Альфа-Банк нацелен стать крупнейшим универсальным банком Украины – CEO

Целью Альфа-Банка (Киев) является получение статуса крупнейшего универсального банка в Украине. Для ее реализации в начале весны банк разработал соответствующую стратегию, сообщил генеральный менеджер банка (CEO) Рафал Ющак.

“Наша цель – стать крупнейшим универсальным банком страны, где есть все три компонента – корпоративный бизнес, МСБ и розница”, – сказал он в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

Ющак уточнил, что стратегия была утверждена в середине марта – за пару дней до объявления карантина. “Мы уже работаем в рамках новой стратегии. Этого еще не видно в полной мере. Основной результат новых проектов будет заметен в следующем году”, – сказал он.

По словам СЕО финучреждения, стратегия банка содержит четыре основных вектора, в том числе фокус и система приоритетов. Он уточнил, что у Альфа-Банка нет цели стать банком-лидером в корпоративном сегменте и конкурировать с госбанками, но он планирует занять достойную нишу на этом рынке.

“Одновременно мы хотим стать банком, лидирующим в рознице, в мобильном банкинге. Мы хотим быть банком для средних украинских предприятий, где у нас сегодня слабая представленность”, – подчеркнул Ющак.

Вторым вектором стратегии он назвал integrity, или целостность – стабильность и последовательность, несмотря на динамику экономики. Примером приверженности этому вектору он назвал недавние крупные кредиты банка, выданные предприятиям, испытывающим временные трудности в коронакризис, в частности аэропорту “Борисполь”.

“Третий ее (стратегии – ред.) пункт – это identity. Я понимаю, в чем мы сильные, а в чем – слабые, чем я могу гордиться, а с чем нужно работать. А четвертый, о котором мы уже говорили, – это отличие. Как показать, что мы лучшие, или что мы делаем определенные вещи по-иному”, – пояснил генеральный менеджер.

По его мнению, первые результаты стратегии видны уже сейчас. “Мы запустили новую линейку пакетов услуг, которые отлично продаются. Это не просто обновление дизайна дебетовых карт, это – часть нашей стратегии: стать основным банком для нашего клиента, банком на каждый день”, – заявил Ющак.

Альфа-Банк на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (94,113 млрд грн) занимал 6-е место среди 75 действовавших в Украине банков.

Его основные бенефициары – Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%) и Петр Авен (12,4018%) – совладельцы ABH HoldingsS.A., который также имеет инвестиции в финансовые учреждения в Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.