Установление продолжительности рабочего времени: Гоструда разъяснила нюансы

Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.

Об этом сообщает Гоструда в Полтавской области.

“Под режимом рабочего времени подразумевается установленный законодательством или локальным нормативно-правовым актом порядок распределения и использования рабочего времени в течение суток, недели, других календарных периодов”, – говорится в сообщении.

Элементы режима рабочего времени:

время начала и окончания работы;

время и продолжительность перерывов;

продолжительность и правила чередования смен.

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“Режим рабочего времени не одинаков для всех предприятий. Он зависит от многих факторов: от характера производства, продолжительности рабочего времени, категорий работников, условий производства и пр. В одном предприятии, в учреждении, организации для различных категорий работников могут быть установлены разные режимы работы”, сообщают в Гоструда.

Режим работы определяет работодатель и указывает это в документе предприятия, организации, учреждения. Это могут быть коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка.

До начала работы по трудовому договору собственник или уполномоченный им орган должен ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором (при наличии коллективного договора на предприятии).

Об изменении существенных условий труда – систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установлении или отмене неполного рабочего времени, совмещении профессий, изменении разрядов и наименовании должностей и других – работник должен быть извещен не позднее чем за два месяца.

Справка Finance.ua:

В соответствии со статьей 3 Закона Украины «Об отпуске» по желанию работника в случае его увольнения (кроме увольнения за нарушение трудовой дисциплины) ему должен быть предоставлен неиспользованный отпуск с последующим увольнением.

Компенсация возможна только в пределах рабочего года и после его истечения при условии, если работник использовал 24 календарных дня ежегодного основного и дополнительных отпусков за этот рабочий год.

Автоматического выхода из “карантинного отпуска” закон не предусматривает. Кроме случаев, когда в заявлении на отпуск без сохранения зарплаты человек указал конкретную дату выхода на работу.

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