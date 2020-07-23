Установление продолжительности рабочего времени: Гоструда разъяснила нюансы

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Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.
Об этом сообщает Гоструда в Полтавской области.
“Под режимом рабочего времени подразумевается установленный законодательством или локальным нормативно-правовым актом порядок распределения и использования рабочего времени в течение суток, недели, других календарных периодов”, – говорится в сообщении.
Элементы режима рабочего времени:
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“Режим рабочего времени не одинаков для всех предприятий. Он зависит от многих факторов: от характера производства, продолжительности рабочего времени, категорий работников, условий производства и пр. В одном предприятии, в учреждении, организации для различных категорий работников могут быть установлены разные режимы работы”, сообщают в Гоструда.
Режим работы определяет работодатель и указывает это в документе предприятия, организации, учреждения. Это могут быть коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка.
До начала работы по трудовому договору собственник или уполномоченный им орган должен ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором (при наличии коллективного договора на предприятии).
Об изменении существенных условий труда – систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установлении или отмене неполного рабочего времени, совмещении профессий, изменении разрядов и наименовании должностей и других – работник должен быть извещен не позднее чем за два месяца.
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