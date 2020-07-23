Глава «Укрзализныци» назвал грузы, перевозка которых может вывести компанию из кризиса

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«Дно падения» грузоперевозок «Укрзализныцей» пришлось на май – на 20%. На данный момент оно составляет около 5%.
Об этом рассказал и.о. председателя правления «Укрзализныци» Иван Юрик.
Он отметил, что 80% доходов компания получает именно от грузоперевозок. По мнению Юрика, еще рано говорить о том, прошла ли «Укрзализныця» кризисный период.
«Еще рано делать выводы. Мы сейчас посмотрим, как начнется зерновой сезон», – сказал он.
Юрик назвал три типа грузов, которые, как ожидает компания, дадут объемы перевозок больше, чем в 2019 году.
«Это железная руда. Экспорт в Китай железной руды – это единственное, на чем мы держались во время кризиса. Плюс оживление транспортировки внутри страны щебня, потому что ведется Большое строительство дорог. И экспорт зерна», – перечислил Юрик.
«Динамика положительная, но ситуация хрупкая. Говорить, что мы уверенно выходим из кризиса, еще рано, однако сейчас я гораздо более оптимистично настроен, чем был в мае», – добавил он.
«Укрзализныця» в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок.
Доходы от перевозок грузов в мае упали на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом нагрузка в мае была выше, чем месяцем ранее.
Ранее «Укрзализныця» сообщила о планах введения четырехдневной рабочей недели для сохранения рабочих мест железнодорожников. На такой шаг компания вынуждена была пойти ввиду падения доходов.
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