0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Глава «Укрзализныци» назвал грузы, перевозка которых может вывести компанию из кризиса

Глава «Укрзализныци» назвал грузы, перевозка которых может вывести компанию из кризиса

«Дно падения» грузоперевозок «Укрзализныцей» пришлось на май – на 20%. На данный момент оно составляет около 5%.

Об этом рассказал и.о. председателя правления «Укрзализныци» Иван Юрик.

Он отметил, что 80% доходов компания получает именно от грузоперевозок. По мнению Юрика, еще рано говорить о том, прошла ли «Укрзализныця» кризисный период.

«Еще рано делать выводы. Мы сейчас посмотрим, как начнется зерновой сезон», – сказал он.

Юрик назвал три типа грузов, которые, как ожидает компания, дадут объемы перевозок больше, чем в 2019 году.

«Это железная руда. Экспорт в Китай железной руды – это единственное, на чем мы держались во время кризиса. Плюс оживление транспортировки внутри страны щебня, потому что ведется Большое строительство дорог. И экспорт зерна», – перечислил Юрик.

«Динамика положительная, но ситуация хрупкая. Говорить, что мы уверенно выходим из кризиса, еще рано, однако сейчас я гораздо более оптимистично настроен, чем был в мае», – добавил он.

«Укрзализныця» в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок.

Доходы от перевозок грузов в мае упали на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом нагрузка в мае была выше, чем месяцем ранее.

Ранее «Укрзализныця» сообщила о планах введения четырехдневной рабочей недели для сохранения рабочих мест железнодорожников. На такой шаг компания вынуждена была пойти ввиду падения доходов.

Справка Finance.ua:

  • «Укрзализныця планирует внедрить новейшие технологии и оптимизировать работу во время ремонта тягового подвижного состава. Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.