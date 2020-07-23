В Европе начались продажи автодома с гаражом внутри (фото)

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В Европе начались продажи автодома с гаражом внутри. Он подойдет автомобилистам, которые планируют поездку в автодоме, но при этом хотят взять с собой еще и автомобиль.
Базовая модель Concorde Daily (построена на основе Iveco Daily) стоит от 320 000 евро. Если добавить некоторые полезные опции, то цена увеличится до 335 000 евро.
В свою очередь, Concorde Atego (построен на базе грузовика Mercedes Atego нового поколения) стоит от 430 000 евро. Если с дополнительными опциями, то 448 000 евро.
Топазовая версия создана на базе грузовика Mercedes Actros. Она имеет два задних моста. Цена – от 705 000 евро.
В любой из этих автодомов Concorde поместится небольшой автомобиль, например, Fiat 500, Mini Cooper, или Smart.
Интерьер автодома отличается комфортом. Он специально создан таким образом, чтобы водители и пассажиры во время долгого путешествия не испытывали никаких проблем.
Главное преимущество таких автодомов заключается в том, что автомобилист может воспользоваться машиной в отдаленных районах, где нельзя ее взять в аренду.
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