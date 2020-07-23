День финансов, 27 июля: налогообложение для IT, повышение для бюджетников, виртуальные "симки" от Vodafone

Понедельник, 27 июля. Расскажем о налогах для IT, виртуальных SIM-картах и реальной ситуации для бизнеса на карантине.

Налогообложение для IT-отрасли. Новые порядки. Нардепы предлагают изменить налоговую политику в отношении отрасли IT. Соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР. Принятие законопроекта позволит повысить уровень конкурентоспособности сферы IT до уровня «наиболее благоприятной в мире», а также увеличить доходную часть местных бюджетов и социальных фондов, сказано в объяснительной записке. “Накодили” для вас больше деталей.

Повышение зарплат бюджетникам. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подготовило проекты постановлений о повышении оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы. Планируется, что минимальная зарплата и ставка бюджетников вырастут на 37,6%.

Украинский бизнес на карантине. За период карантина наиболее кризисным для украинского бизнеса оказалась шестая неделя. С этого времени показатели украинского бизнеса начинают расти. Кстати, о том, как компании планируют менять зарплату в 2020 году – читайте здесь.

Виртуальные SIM-карты от Vodafone. В интернет-магазине Vodafone стартуют продажи виртуальных SIM-карт на базе технологии eSIM. Такие карты, к примеру, можно использовать в устройствах без слотов для SIM-карт, например, в планшетах. Также eSIM позволяет владельцам mono-SIM устройств значительно расширить возможности своих гаджетов и использовать в одном смартфоне несколько профилей – до 10 номеров (зависит от установок производителя).

Четверть украинцев ожидают ухудшения экономического положения. Экономическое положение Украины за последние полгода однозначно ухудшилось или скорее ухудшилось. Так считает 30% и 36% украинцев соответственно. Еще 24% соотечественников считают, что экономическое положение в стране не изменилось.

Дубилет запускает программный РРО Checkbox. Checkbox – это программный продукт, который позволит украинскому бизнесу экономить деньги и быть эффективней. Речь идет о так называемых программных РРО или, проще, программных кассах. До октября 2020 года программа будет бесплатной, после начнет действовать платная подписка. К примеру, для розничной торговли программа обойдется в 149 грн в месяц, но возможны скидки при использовании большого числа касс.