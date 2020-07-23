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Министр экономики убежден, что нынешний курс гривны удобен для бизнеса и промышленности

Министр экономики убежден, что нынешний курс гривны удобен для бизнеса и промышленности

В Украине курс гривны в норме и он комфортен для бизнеса и промышленности.

Об этом в эфире “112 Украина” заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

“Я считаю, что сейчас есть нормальный баланс. Курс является комфортным для бизнеса, для промышленности. Понимаете, после шока 23 грн эта девальвация на 20% уже состоялась. Люди ее не почувствовали, когда усиливалась – так же они сейчас не почувствуют с точки зрения того, что курс 28. Я имею в виду с точки зрения цен на товары”, – сказал Игорь Петрашко.

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Он добавил, что инфляция в Украине по результатам последних пяти-шести месяцев очень низкая – около 2,1%.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса, колебания курса – естественны и происходят ввиду различных факторов.
  • Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко считает, что не стоит сейчас покупать доллары. Не потому, что население создает спрос на валюту. Фундаментальных причин нет.

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По материалам 112
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