В "Слуге народа" сообщили, когда казино смогут заработать

Во фракции “Слуга народа” прогнозируют, что для начала реальной работы заведений игорного бизнеса понадобится от полeгода до года.

Об этом сообщил нардеп фракции и член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий.

“Это супер-оптимистичный прогноз, что до конца года что-то вообще будет выдано (разрешения на работу игорного бизнеса – ЭП) физически. Я думаю от полугода до года времени.

Хотя, как ни странно, уже сбрасывают где-то фото, где в Одессе завозят игровые автоматы в казино. Настолько ожидается закон, что люди уже слишком оптимистично относятся к тому, когда он заработает”, – поясняет Заблоцкий.

На вопрос журналиста, заработает ли все до следующего лета, нардеп ответил: “Думаю, что да”.

Также Заблоцкий пояснил, что закон не может вступить в силу из-за коллизии с правками. Президент может наложить вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку.

“Доставились (правок – ЭП) до того, что мы проголосовали за две взаимоисключающие нормы. В одной норме пишет, что есть специальная комиссия, регулирующая деятельность азартных игр, а в другой правке говорит, что этот орган определяет Кабмин (то есть это может быть налоговая или Минфин).

Очень многие люди хотели создать эту комиссию. В рамках проголосованного состава комиссию будет определять налоговый комитет Рады, но я как член комитета против”, – резюмирует Заблоцкий.

14 июля Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.

21 июля Председатель Верховной Рады отказал нардепам исправить несогласованность в правках в законе об игорном бизнесе – в нынешнем виде закон не заработает и до рассмотрения вето президента игорный бизнес легализован не будет. Это ожидается в сентябре.

Около 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о легализации игорного бизнеса.