В Баварии из-за вспышки коронавируса подняли штрафы для предприятий до 25 тысяч евро

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Федеральная немецкая земля Бавария приняла решение усилить контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях, а нарушителей будут штрафовать на сумму до 25 тысяч евро.
Об этом объявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Bild.
По словам Зедера, все компании будут проверяться на соблюдение гигиенических норм с еще более короткими интервалами. Такие проверки могут проводиться без предварительного уведомления как днем, так и ночью.
Штрафы за нарушения будут увеличены в два раза – до 25 тысяч евро. Кроме того, все сезонные работники пройдут тестирование.
“Коронавирус еще не закончился. Коронавирус медленно возвращается. Поэтому важно, чтобы несколько случаев постепенно не стали второй волной инфекций. Осторожность должна оставаться первоочередным приоритетом”, – сказал Зедер.
Кроме того, Бавария создаст центры для проведения тестов на коронавирус на пограничных переходах и железнодорожных станциях.
Для тех, кто возвращается из отпуска, центры будут созданы на трех крупных пограничных переходах и на главных железнодорожных станциях Мюнхена и Нюрнберга. Тесты будут добровольными.
Бавария уже предлагает бесплатные добровольные тесты в аэропортах Мюнхена и Нюрнберга.
Напомним, на одной ферме в баварском районе Дингольфинг-Ландау коронавирус обнаружен сразу у 174 сезонных работников, среди которых есть и украинцы.
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