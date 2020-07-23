Зеленский ветировал закон о создании резерва госслужащих: что предлагает президент

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Верховная Рада накануне приняла законопроект о внесении изменений в закон Украины “О государственной службе относительно кандидатского резерва”, которым предусматривалось создание резерва государственных служащих. Однако Владимир Зеленский вернул документ в парламент с предложениями об изменениях.
Авторы законопроекта прогнозировали, что его принятие будет способствовать обеспечению доступа к государственной службе большего количества профессиональных лиц, обладающих необходимыми знаниями, умениями и навыками, моральными и деловыми качествами.
Что предусматривал закон. Возможность автоматического приглашения через личный кабинет на Едином портале вакансий государственной службы кандидата к участию в конкурсах на другие должности государственной службы. Однако только в том случае, если его профессиональная компетентность соответствует требованиям к таким должностям.
Информация о таких кандидатах может предоставляться на соответствующие запросы государственных органов.
Закон устанавливал однолетний срок нахождения в базе кандидатского резерва информации об указанном кандидате.
Что предлагает Зеленский. Отменить положения, которыми установлено, что субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности категории “А” по собственной инициативе, по представлению премьера или соответствующего министра или руководителя государственного органа в течение четырех месяцев со дня назначения.
Включить в состав Комиссии представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку лицу, претендующему на занятие должности государственной службы категории “А”, в отношении его профессиональной компетентности.
Назначенные на должности чиновники на период действия карантина могут быть назначены на соответствующие должности или переведены на равнозначные или ниже вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса.
В случае, если субъект назначения или руководитель государственной службы считают, что госслужащие не соответствуют занимаемой должности, то объявляется конкурс в течение двух недель после отмены карантина.
Какие должности предусматривает категория “А”.
Заметим, что в настоящее время Верховная Рада находится на каникулах до начала сентября. Для того, чтобы рассмотреть законопроект с изменениями, парламент должен инициировать внеочередное заседание, или уже ждать до завершения каникул.
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