В ЕС призвали Украину не нарушать нормы Соглашения об ассоциации

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с инициативой ограничить доступ к публичным закупкам в машиностроении и привязать их к локализации производства. А именно требованием, которое предполагает обязательное изготовление хотя бы части компонентов в Украине. Об этом сообщает DW со ссылкой на комментарий киевского представительства ЕС.

Также подчеркивается, что принятый парламентом в первом чтении законопроект о локализации №3739 и связанный с ним проект постановления Кабмина нарушают принцип недискриминации, заложенный в Соглашении об ассоциации Украина – ЕС, и обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО).

Машинный национализм. Украина может ограничить госзакупки иностранной техники

“Желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, но для этого есть другие способы, которые не нарушают принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО”, – написано в комментарии.

К тому же отмечается, что повышение прозрачности в госзакупках помогло украинцам получать больше и предоставило дополнительные возможности для бизнеса. В дипмиссии ЕС называют этот факт “одним из главных достижений постмайданных правительств”.

В представительстве Евросоюза подчеркнули, что неоднократно доносили свою позицию относительно данного законопроекта и в случае необходимости будут отстаивать ее и в дальнейшем. В последний раз этот вопрос обсуждали 23 июля в Брюсселе на встрече премьер-министра Дениса Шмыгаля с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.