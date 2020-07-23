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Четверть украинцев ожидают ухудшения экономического положения в ближайшие полгода (опрос)

Четверть украинцев ожидают ухудшения экономического положения в ближайшие полгода (опрос)

Экономическое положение Украины за последние полгода однозначно ухудшилось или скорее ухудшилось. Так считает 30% и 36% украинцев соответственно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 15-20 июля на тему “Украина: оценка общественно-политической ситуации”.

Еще 24% соотечественников считают, что экономическое положение в стране не изменилось.

О чем свидетельствуют результаты опроса:

  • более 60% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода;
  • четверть думают, что оно не изменилось;
  • 8% заметили улучшение.


Инфографика: «Рейтинг»

Настроения относительно будущего:

  • 17% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится;
  • 35% считают, что она не изменится;
  • 40% – ожидают ухудшения.


Инфографика: «Рейтинг»

В общем причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти, хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса.


Инфографика: «Рейтинг»

Справка Finance.ua:

  • Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, в конце июня 2020 года большинство украинцев оценили экономическое положение страны как плохое. Таких было 76% среди всех опрошенных.
  • Индекс потребительских настроений в Украине в июне 2020 года составил 65,1 п. По сравнению с маем индекс упал на 11,2 п.

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По материалам Finance.UA
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