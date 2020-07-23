Четверть украинцев ожидают ухудшения экономического положения в ближайшие полгода (опрос)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Экономическое положение Украины за последние полгода однозначно ухудшилось или скорее ухудшилось. Так считает 30% и 36% украинцев соответственно.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 15-20 июля на тему “Украина: оценка общественно-политической ситуации”.
Еще 24% соотечественников считают, что экономическое положение в стране не изменилось.
О чем свидетельствуют результаты опроса:
Инфографика: «Рейтинг»
Настроения относительно будущего:
Инфографика: «Рейтинг»
В общем причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти, хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса.
Инфографика: «Рейтинг»
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине через неделю изменятся правила оплаты за коммуналку: что следует знатьВчера, 19:06 - 281927 42
В правительстве увидели проблему: в школах работает большое количество пенсионеров9 ч. назад - 8841 14
У Зеленского рассказали, стоит ли сейчас скупать доллары8 ч. назад - 4001 8
Илон Маск показал дизайн тоннеля The Boring Company под Лас-ВегасомВчера, 03:21 - 3800 5
В Украине через неделю изменятся правила оплаты за коммуналку: что следует знатьВчера, 19:06 - 281927 42
В правительстве увидели проблему: в школах работает большое количество пенсионеров9 ч. назад - 8841 14
У Зеленского рассказали, стоит ли сейчас скупать доллары8 ч. назад - 4001 8
Для IT-отрасли готовят новый порядок налогообложения3 ч. назад - 2897 1
Стало известно, кто из украинских полицейских получает самую высокую зарплату8 ч. назад - 2706 2
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1422
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 728 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 561
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6224 16
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2584 6