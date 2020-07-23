Межбанк: Ситуация на валютном рынке остается напряженной

Несмотря на небольшой откат котировок в прошлый четверг – уже в прошлую пятницу доллар опять вырос и в целом прошлая неделя прошла с трендом на девальвацию гривны. Психологически такие настроения рынка будут отражаться на поведении участников торгов и сегодня, что будет давить на курс гривны.

На поведении межбанка сегодня будут отражаться следующие факторы:

Начало основного периода возмещений НДС экспортерам. Они будут стараться тратить гривневые поступления от государства и продавать валютную выручку по минимуму. Это приведет к снижению объемов предложения на торгах и сработает против нацвалюты;

Приближение конца месяца. Компаниям надо закрывать свои операции на отчетную дату, что активизирует объемы операций на межбанке и постепенно увеличит статистику торгов;

Предстоящий завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Будут предлагаться гривневые облигации на 140, 336, 931 и 1393 дня, а также долларовые – на 309 дней. Последний подобный аукцион прошел достаточно удачно для минфиновцев (они продали бумаг на 11,5 млрд гривен в эквиваленте) и чиновники захотят повторить это и на завтрашнем аукционе. Если это произойдет, то значительные объемы аукциона отразятся на поведении ресурсного и опосредованно валютного рынков;

Стремительный рост котировок евро. После новостей о предложении американским правительством увеличения вливаний в экономику США еще около 1 триллиона долларов для покрытия расходов,связанных с последствиями эпидемии коронавируса – евровалюта уже превысила психологический порог в 1,17 доллара за евро и продолжает постепенно дорожать на мировых рынках. Среагировало и золото, пробив порог в 1935 долларов и периодически подымаясь и выше. Все это опосредованно отражается на курсе евро относительно гривны и делает из евровалюты основной инструмент для спекулянтов как на внешних, так и на украинском рынках. Курс евровалюты уверенно перевалил через отметку в 32 гривны и пока постепенно растет.

В понедельник спекулятивные атаки на гривну усилятся, а нерезиденты продолжат выходить из гривневых ОВГЗ, что создаст дополнительное давление на гривну. В моменты выхода иностранцев на торги с покупкой валюты – спекулянты, пользуясь повышенным спросом на валюту – стараются максимально задирать котировки на межбанке, что быстро отражается и на наличном рынке.

Наблюдая постепенное увеличение курса – экспортеры не будут торопиться продавать сразу всю валютную выручку, а будут это делать частями – в моменты максимального роста котировок на торгах.

Все это создает давление на гривну и единственным сдерживающим фактором сейчас остаются интервенции Нацбанка по продаже доллара, чтобы сбить ажиотаж. Регулятору и сегодня придется активно присутствовать на рынке, чтобы сдерживать раскачку котировок.

Рынок 27 июля останется очень зависимым от:

1) курсовых задач и поведения крупных местных компаний;

2) действий спекулянтов;

3) активности по скупке валюты нерезидентами;

4) интервенций НБУ и его ценников при этих операциях регулятора;

5) поведения пары евро/доллар на международных рынках.

Котировки межбанка на 27 июля будут находиться в пределах:доллар – коридор 27,70 – 28,00 гривен, евро – коридор 32,27 – 32,86 гривен. А статистика торгов понедельника по нашим расчетам будет в пределах $210-240 млн при совершении до 510-670 сделок.

Из-за роста курсовой нестабильности на межбанке – наличный рынок сегодня продолжит проводить политику частой смены ценников обменников в течение дня по доллару и особенно – по евро.

Курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах:

Доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,45 – 28,05 гривен

Евро – коридор котировок покупок и продаж 31,70 – 32,90 гривен.

Из-за значительных валютных колебаний по паре евро/доллар на международных рынках – наличный евро будет подвержен существенным курсовым скачкам относительно гривны в течение понедельника и останется главным спекулятивным инструментом сегодня как на межбанке, так и на наличном рынке.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,55-27,75 и продажа 27,85 -28,02 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,84 / 27,87

евро – 32,33 / 32,36

российский рубль – 0,3874 / 0,3877

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1625 / 1,1627

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