"20 достижений до 2020 года": Украина рассчитывает на соглашение об Общем авиапространстве с ЕС

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с Высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем во время рабочего визита в Брюссель 23 июля отметил, что необходимо найти возможность подписать Соглашение о совместном авиационном пространстве.
Об этом сообщает Урядовый портал.
Денис Шмыгаль во время встречи подчеркнул, что стороны должны приложить максимум усилий для реализации тех задач, из «20 достижений до 2020 года», которые до сих пор остаются невыполненными.
«Имею в виду подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее», – сказал украинский премьер.
Он добавил, что Украина рассчитывает на поддержку Европейской Комиссии в этом вопросе.
Подписание соглашения, подчеркнул он, “будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине через неделю изменятся правила оплаты за коммуналку: что следует знатьВчера, 19:06 - 183718 32
В правительстве увидели проблему: в школах работает большое количество пенсионеров3 ч. назад - 2110 6
Украина стала лидером в Европе по росту рынка новых автоВчера, 12:35 - 5901 5
Илон Маск показал дизайн тоннеля The Boring Company под Лас-ВегасомВчера, 03:21 - 2578 4
В Украине через неделю изменятся правила оплаты за коммуналку: что следует знатьВчера, 19:06 - 183718 32
Работающие пенсионеры не получили повышение пенсии: в Минсоцполитики назвали причинуВчера, 15:42 - 14594 3
В какой валюте безопаснее хранить сбережения - советы финансовых аналитиковВчера, 16:10 - 9852 4
Украина стала лидером в Европе по росту рынка новых автоВчера, 12:35 - 5901 5
С 1 августа внедряются программные РРОВчера, 14:00 - 5579 1
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1266
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 664 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 523
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6034 16
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2495 6