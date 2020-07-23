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"20 достижений до 2020 года": Украина рассчитывает на соглашение об Общем авиапространстве с ЕС

"20 достижений до 2020 года": Украина рассчитывает на соглашение об Общем авиапространстве с ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с Высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем во время рабочего визита в Брюссель 23 июля отметил, что необходимо найти возможность подписать Соглашение о совместном авиационном пространстве.
Об этом сообщает Урядовый портал.

Денис Шмыгаль во время встречи подчеркнул, что стороны должны приложить максимум усилий для реализации тех задач, из «20 достижений до 2020 года», которые до сих пор остаются невыполненными.

«Имею в виду подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее», – сказал украинский премьер.

Он добавил, что Украина рассчитывает на поддержку Европейской Комиссии в этом вопросе.

Подписание соглашения, подчеркнул он, “будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок».

По материалам УКРИНФОРМ
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