Суды отменили налоговый штраф "Нафтогазу" на 2,3 млрд грн

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21 июля Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева от 5 марта 2020 года, которым был удовлетворен иск “Нафтогаза” и отменено налоговое уведомление-решение о применении к НАК штрафа в размере 2,376 млрд грн за НДС.
Как сообщает FinBalance, штраф был наложен из-за отсутствия регистрации в течение предельного срока расчетов корректировки на сумму НДС.
Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что “Нафтогазу” было противоправно и безосновательно отказано в регистрации расчетов корректировки от 12.03.2018 на общую сумму 4,75 млрд грн.
При этом НАК оплатил налоговые обязательства по соответствующей накладной, что не отрицалось контролирующим органом.
“Утверждение апеллянта о том, что указанная налоговая накладная от 12 марта 2018 года №7402 направлена в ГФС Украины на регистрацию на час раньше, чем истцу пришел отказ в регистрации расчетов корректировки, суд апелляционной инстанции принимает критически, поскольку такие обстоятельства не свидетельствуют о несовершении действий, направленных на выполнение возложенных на истца обязанностей и наличие состава налогового правонарушения по нерегистрации таких расчетов корректировки.
Учитывая, что регистрация в течение предельного срока, предусмотренного ст. 201 НК Украины, расчетов корректировки на сумму НДС 4 млрд 751 млн 191 970,93 тысяч грн произошла не по вине АО НАК “Нафтогаз Украины”, указанное исключает противоправность действий налогоплательщика, и как следствие, привлечения его к ответственности”, — говорится в постановлении Шестого апелляционного админсуда.
В июне Окружной админсуд Киева отклонил иск “Нафтогаза”, в котором компания просила отменить приказ Минэкономики о начислении ей 163,5 млн грн пени за несвоевременную уплату дивидендов по 2018.
Основанием для начисления пени стало то, что часть дивидендов за 2018 год — 8,17 млрд грн с 12,25 млрд грн “Нафтогаз” перечислил в госбюджет после 1 июля 2019 года, то есть в нарушение закона об управлении объектами государственной собственности и распоряжения правительства.
Поскольку платеж был осуществлен 22 июля, пеня была рассчитана за 21 день по учетной ставке НБУ.
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