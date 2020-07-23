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Суды отменили налоговый штраф "Нафтогазу" на 2,3 млрд грн

Суды отменили налоговый штраф "Нафтогазу" на 2,3 млрд грн

21 июля Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева от 5 марта 2020 года, которым был удовлетворен иск “Нафтогаза” и отменено налоговое уведомление-решение о применении к НАК штрафа в размере 2,376 млрд грн за НДС.

Как сообщает FinBalance, штраф был наложен из-за отсутствия регистрации в течение предельного срока расчетов корректировки на сумму НДС.

Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что “Нафтогазу” было противоправно и безосновательно отказано в регистрации расчетов корректировки от 12.03.2018 на общую сумму 4,75 млрд грн.

При этом НАК оплатил налоговые обязательства по соответствующей накладной, что не отрицалось контролирующим органом.

“Утверждение апеллянта о том, что указанная налоговая накладная от 12 марта 2018 года №7402 направлена в ГФС Украины на регистрацию на час раньше, чем истцу пришел отказ в регистрации расчетов корректировки, суд апелляционной инстанции принимает критически, поскольку такие обстоятельства не свидетельствуют о несовершении действий, направленных на выполнение возложенных на истца обязанностей и наличие состава налогового правонарушения по нерегистрации таких расчетов корректировки.

Учитывая, что регистрация в течение предельного срока, предусмотренного ст. 201 НК Украины, расчетов корректировки на сумму НДС 4 млрд 751 млн 191 970,93 тысяч грн произошла не по вине АО НАК “Нафтогаз Украины”, указанное исключает противоправность действий налогоплательщика, и как следствие, привлечения его к ответственности”, — говорится в постановлении Шестого апелляционного админсуда.

В июне Окружной админсуд Киева отклонил иск “Нафтогаза”, в котором компания просила отменить приказ Минэкономики о начислении ей 163,5 млн грн пени за несвоевременную уплату дивидендов по 2018.

Основанием для начисления пени стало то, что часть дивидендов за 2018 год — 8,17 млрд грн с 12,25 млрд грн “Нафтогаз” перечислил в госбюджет после 1 июля 2019 года, то есть в нарушение закона об управлении объектами государственной собственности и распоряжения правительства.

Поскольку платеж был осуществлен 22 июля, пеня была рассчитана за 21 день по учетной ставке НБУ.

По материалам Finbalance
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