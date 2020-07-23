Новые еврооблигации позволят экономить около миллиарда гривен в год — советник президента

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что недавнее размещение еврооблигаций позволит сэкономить около миллиарда гривен в год.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.

“Знаковое дополнительное событие, состоявшееся на этой неделе, – это размещение наших европейских облигаций. Их было размещено на 2 млрд долларов. Фактически, они заместили те старые долги, которые были сделаны ранее предыдущим правительством, на более долгий срок и дешевле”, – заявил советник президента.

По его словам, это позволит экономить примерно миллиард гривен в год.

Справка Finance.ua:

Украина 23 июля успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов. Деньги привлечены под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года.

2 июля соглашение о размещении Украиной новых 12-летних евробондов отменили. Решение было связано с заявлением главы Национального банка Украины Якова Смолия об отставке из-за политического давления.