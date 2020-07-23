Новые еврооблигации позволят экономить около миллиарда гривен в год — советник президента

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Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что недавнее размещение еврооблигаций позволит сэкономить около миллиарда гривен в год.
Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.
“Знаковое дополнительное событие, состоявшееся на этой неделе, – это размещение наших европейских облигаций. Их было размещено на 2 млрд долларов. Фактически, они заместили те старые долги, которые были сделаны ранее предыдущим правительством, на более долгий срок и дешевле”, – заявил советник президента.
По его словам, это позволит экономить примерно миллиард гривен в год.
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