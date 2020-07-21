В Украине началась подготовка к отопительному сезону — Минэнергетики

Предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины начали подготовку к отопительному периоду в плановом порядке, со значительными запасами топлива на складах.

Об этом шла речь во время селекторного совещания с представителями профильных министерств и ведомств и руководством регионов по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/21, которую, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, провела исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

Также правительство приняло решение по определению победителя конкурса на поставщика “последней надежды” на рынке природного газа, который избран на три года, что обеспечит безопасное и бесперебойное снабжение природного газа населению и другим потребителям, которые временно не смогут найти поставщика.

Кроме того, принято постановление, которое обеспечивает начало полноценной работы Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

“Это открывает возможность Госэнергонадзору не только обеспечить плановость и прозрачность мероприятий государственного надзора, но и проведение самых мер, которые, учитывая План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, будут направлены на обеспечение стабильного функционирования объединенной энергетической системы Украины, надежного энергоснабжения потребителей электрической и тепловой энергии, а также безопасности поставок электроэнергии”, — отметила исполняющая обязанности министра.