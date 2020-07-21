Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июль

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
24 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий июля.
Об этом пишет Пенсионный фонд в Facebook.
На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,6 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июля на общую сумму 39,2 млрд грн.
Напомним, с 1 июля в Украине повысили минимальный прожиточный минимум до 2118 гривен. Поэтому размер минимальной пенсии также поднимут. Минимальную пенсию, которая составляет 1638 гривен, увеличат, и она составит 1712 грн с 1 июля и 1769 грн с 1 декабря.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дубинский хочет обязать чиновников НБУ хранить сбережения в гривне6 ч. назад - 935 11
Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов11 ч. назад - 1994 11
Какими должны быть зарплаты руководителей (опрос)Вчера, 21:07 - 6980 11
За нарушение ПДД хотят наказывать по-новомуВчера, 19:00 - 36604 6
Автофиксация нарушений ПДД: Геращенко рассказал о первых результатах8 ч. назад - 1525 5
Налог на недвижимость: штрафы за просрочку7 ч. назад - 17528 3
Какими должны быть зарплаты руководителей (опрос)Вчера, 21:07 - 6980 11
Регулятор получает много жалоб на МФО - Холод11 ч. назад - 3378 4
Работа для студентов: удаленно можно зарабатывать на 25% больше13 ч. назад - 2731 1
МАУ начала продажу билетов в страны Адриатического побережья11 ч. назад - 2432
Китай запустил первую миссию на МарсВчера, 11:10 - 689
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)Позавчера, 12:10 - 429
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 406
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 5305 15
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2196 6