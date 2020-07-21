Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июль

24 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий июля.

Об этом пишет Пенсионный фонд в Facebook.

На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,6 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июля на общую сумму 39,2 млрд грн.

Напомним, с 1 июля в Украине повысили минимальный прожиточный минимум до 2118 гривен. Поэтому размер минимальной пенсии также поднимут. Минимальную пенсию, которая составляет 1638 гривен, увеличат, и она составит 1712 грн с 1 июля и 1769 грн с 1 декабря.

Справка Finance.ua:

Социальная пенсия – размер вырастет до 1712 гривен. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты.