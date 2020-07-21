0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 65 0

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июль

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июль

24 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий июля.

Об этом пишет Пенсионный фонд в Facebook.

На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,6 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июля на общую сумму 39,2 млрд грн.

Напомним, с 1 июля в Украине повысили минимальный прожиточный минимум до 2118 гривен. Поэтому размер минимальной пенсии также поднимут. Минимальную пенсию, которая составляет 1638 гривен, увеличат, и она составит 1712 грн с 1 июля и 1769 грн с 1 декабря.

Справка Finance.ua:

  • Социальная пенсия – размер вырастет до 1712 гривен. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты.
  • Надбавку к пенсии можно получить за сверхурочный стаж: если гражданин при выходе на пенсию имеет сверхурочной стаж, он может получить надбавку к пенсии. Об этом сказано в статье 28 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”. Для мужчин (35 лет), для женщин (свыше 30 лет) пенсия по возрасту увеличивается на 1%.

Как проверить свой страховой стаж

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.