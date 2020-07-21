День финансов, 24 июля: экономия на сигаретах, зарплаты для студентов, ситуация с депозитами

В пятницу, 24 июля, поговорим как о сбережениях, так и о расходах. Но сначала о важном для Украины:

Размещение евробондов. Как сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив, 23 июля Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов. По его словам, вторая попытка выпустить еврооблигации оказалась более успешной, чем ожидалось. Позднее Минфин официально объявил о выпуске новых еврооблигаций на сумму 2 млрд долларов. Облигации с погашением в 2033 году будут размещены с доходностью 7,253%.

Добавим, в издании Financial Times отметили, что размещение Украиной евробондов через три недели после отставки главы Нацбанка Якова Смолия по более низкой ставке свидетельствует, что инвесторы одобрили Кирилла Шевченко, нового главу НБУ.

О сбережениях:

Вера в депозиты. По инфогрмации ФГВФЛ , по состоянию на 1 июля 2020 года общая сумма вкладов физических лиц в банках составила 538,6 млрд грн, что на 64,2 млрд грн больше, чем на 1 января т.г. За месяц этот показатель вырос на 8,8 млрд грн. Украинцы держат в гривне – 316,0 млрд грн, в валюте – 222,6 млрд грн.

Сколько можно заработать, если вы студент. Как свидетельствует аналитика OLX Работа, молодежи готовы платить в среднем 8 250 грн в месяц при временном трудоустройстве. Интересно, что зарплату дистанционным сотрудникам предлагают на 25% выше, чем офисным. Между прочим, по данным robota.ua, 30,4% IT-компаний существенно увеличили количество новых вакансий и ожидают окончания кризиса в этом году.

“Чтобы не просто раздать деньги…” Как сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, кардинальных изменений в соцвыплатах в этом году не произойдет. По его словам, сейчас более 100 млрд идут на соцвыплаты, но эти деньги не используються эффективно. Например, есть пособия по 5 или 7 грн, принятые еще в 90-х. Но правительство работает над тем, “чтобы была единая соцпомощь, чтобы не просто раздать эти деньги, а чтобы эта помощь принесла пользу”.

О расходах:

Налог на недвижимость. До 1 июля украинцы должны были получить от налоговой уведомления-решения об уплате налога на недвижимость за прошедший год. Если налог не уплатить за 30 календарных дней, то владелец недвижимости получит штраф размером 10% суммы налогового долга. Если не оплатить налог за более, чем 30 календарных дней, то штраф составит 20% погашенной суммы налогового долга.

Опять эти сигареты. Уверены, многие из вас понимают, что если бросить курить, то можно хорошенько сэкономить (еще бы, с нынешними ценами на сигареты 🙄). Журналисты Finance.ua решили не водить вилами по воде и конкретно подсчитать, сколько денег среднестатистический украинец может сэкономить, если бросит курить прямо сейчас. Вышел довольно любопытный материал.