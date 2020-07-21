День финансов, 24 июля: экономия на сигаретах, зарплаты для студентов, ситуация с депозитами

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В пятницу, 24 июля, поговорим как о сбережениях, так и о расходах. Но сначала о важном для Украины:
Размещение евробондов. Как сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив, 23 июля Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов. По его словам, вторая попытка выпустить еврооблигации оказалась более успешной, чем ожидалось. Позднее Минфин официально объявил о выпуске новых еврооблигаций на сумму 2 млрд долларов. Облигации с погашением в 2033 году будут размещены с доходностью 7,253%.
Добавим, в издании Financial Times отметили, что размещение Украиной евробондов через три недели после отставки главы Нацбанка Якова Смолия по более низкой ставке свидетельствует, что инвесторы одобрили Кирилла Шевченко, нового главу НБУ.
О сбережениях:
О расходах:
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