ЕБРР в этом году инвестировал в Украину уже 300 млн евро - Зеленский

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Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Украину уже 300 млн евро в 2020 году, а исполняющий обязанности президента ЕБРР Юрген Санго отметил важные украинские реформы.
Об этом на своей странице в Twitter написал Президент Украины Владимир Зеленский.
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“ЕБРР уже инвестировал в Украину 300 млн евро в 2020 году. Украина ценит поддержку Банка. Приятно, что Юрген Санго отметил наши важные реформы: борьбу с коррупцией, законы о концессии, рынок земли, приватизация, банки. Мы хотим перемен ради украинцев. Рад, что это видно и на расстоянии”, – написал Владимир Зеленский.
.— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) July 24, 2020
EBRD</a> уже инвестировал в Украину €300 млн в 2020. Украина ценит поддержку Банка. Приятно, что <a href="https://twitter.com/JRigterink?ref_src=twsrc%5Etfw">JRigterink отметил наши важные реформы: борьбу с коррупцией, законы о концессии, рынок земли, приватизация, банки. Мы хотим перемен ради украинцев. Рад, что это видно и на расстоянии.
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