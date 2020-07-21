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ЕБРР в этом году инвестировал в Украину уже 300 млн евро - Зеленский

ЕБРР в этом году инвестировал в Украину уже 300 млн евро - Зеленский

Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Украину уже 300 млн евро в 2020 году, а исполняющий обязанности президента ЕБРР Юрген Санго отметил важные украинские реформы.

Об этом на своей странице в Twitter написал Президент Украины Владимир Зеленский.

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ЕБРР уже инвестировал в Украину 300 млн евро в 2020 году. Украина ценит поддержку Банка. Приятно, что Юрген Санго отметил наши важные реформы: борьбу с коррупцией, законы о концессии, рынок земли, приватизация, банки. Мы хотим перемен ради украинцев. Рад, что это видно и на расстоянии”, – написал Владимир Зеленский.

По материалам УНН
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