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В Twitter задумались о платной подписке на фоне падения рекламных доходов по итогам квартала

В Twitter задумались о платной подписке на фоне падения рекламных доходов по итогам квартала

В Twitter задумались о введении платной подписки на фоне новостей о том, что операционный убыток компании во втором квартале 2020 года составил $124 млн.

Об этом сообщает издание Engadget.

Убытки компании вызваны падением рекламных доходов на фоне пандемии и массовых протестов в США. Снижение доходов произошло несмотря на то, что в период пандемии ежедневная аудитория Twitter выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Количество ежедневных пользователей выросло до 186 млн.

По этой причине, в компании отметили, что нуждаются в других источниках дохода, одним из которых может стать подписка.

В компании подчеркнули, что находятся на раннем этапе изучения этих моделей и не ожидают получения дохода от дополнительных видов заработка в этом году.

«Мы хотим убедиться, что любой новый способ получения дохода дополняет наш рекламный бизнес», – отметил СЕО Twitter Джек Дорси.

Также Дорси анонсировал «Несколько тестов» новых подходов в этом году. Также он отметил, что у него «Действительно высокая планка» в вопросе введения платного доступа к отдельным аспектам Twitter.

По материалам НВ
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