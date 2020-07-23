В Twitter задумались о платной подписке на фоне падения рекламных доходов по итогам квартала

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В Twitter задумались о введении платной подписки на фоне новостей о том, что операционный убыток компании во втором квартале 2020 года составил $124 млн.
Об этом сообщает издание Engadget.
Убытки компании вызваны падением рекламных доходов на фоне пандемии и массовых протестов в США. Снижение доходов произошло несмотря на то, что в период пандемии ежедневная аудитория Twitter выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Количество ежедневных пользователей выросло до 186 млн.
По этой причине, в компании отметили, что нуждаются в других источниках дохода, одним из которых может стать подписка.
В компании подчеркнули, что находятся на раннем этапе изучения этих моделей и не ожидают получения дохода от дополнительных видов заработка в этом году.
«Мы хотим убедиться, что любой новый способ получения дохода дополняет наш рекламный бизнес», – отметил СЕО Twitter Джек Дорси.
Также Дорси анонсировал «Несколько тестов» новых подходов в этом году. Также он отметил, что у него «Действительно высокая планка» в вопросе введения платного доступа к отдельным аспектам Twitter.
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