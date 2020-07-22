Большинство работающих в Варшаве мигрантов хотели бы остаться в Польше на срок от 3 лет (инфографика)

За последние пять лет существенно выросло количество украинских трудовых мигрантов, которые хотели бы остаться в Польше на срок от трех лет и дольше.

Об этом говорится в исследовании Национального банка Польши.

Среди мигрантов, работающих в Варшаве, 52% хотят остаться в стране на срок от трех лет. В 2015 году таких было только 8%. Тогда примерно 80% работающих в польской столице украинских мигрантов планировали оставаться в стране меньше года.

В Нацбанке Польши отметили, что после вступления страны в Евросоюз польские трудовые мигранты также преимущественно не планировали оставаться жить в других странах блока, но со временем количество заробитчан, которые хотели остаться за границей дольше, росло.

«В случае миграции польских граждан в Европейский Союз это не было проблемой. В случае иммиграции из Украины в Польшу реализация этих планов ограничена иммиграционным законодательством», — подчеркивается в исследовании.

Справка Finance.ua:

Польша разрабатывает новую миграционную политику. Она может повлиять на трудоустройство украинских заробитчан. Сегодня из-за наплыва трудовых мигрантов из Украины польские работодатели не спешат поднимать зарплаты. Это не устраивает местных. Поэтому Польша заинтересована ​​в уравнении внутреннего рынка труда.

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