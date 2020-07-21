На западе Украины возобновляют курсирование еще 46 пригородных поездов

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АО “Укрзализныця” с 24 июля возобновляет курсирование 46 пригородных поездов по Львовской железной дороге.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
“Укрзализныця возобновляет курсирование 46 пригородных поездов по территории обслуживания Львовской железной дороги. Первые из них отправятся в рейсы уже 24 июля, остальные – на следующей неделе”, – говорится в сообщении.
С 24 июля возобновятся 11 пригородных поездов, с 25 июля – девять, а с 27 июля – еще один. До 1 августа в компании обещают возобновить курсирование еще 25 пригородных поездов.
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