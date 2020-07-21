Взял палку - похитил 30 тысяч: вор ограбил отделение почты (фото)

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Полиция устанавливает личность нападавшего, который совершил разбойное нападение на почтовое отделение в Немышлянском районе Харькова.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
23 июля около 16:17 в полицию поступила информация о том, что в помещение почты на улице Льва Ландау вошел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки вынудил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся.
По адресу выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством Немышлянского отдела полиции.
Фото: Нацполиция
Информация внесена в Единый реестр. Решается вопрос по квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
Фото: Нацполиция
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