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Взял палку - похитил 30 тысяч: вор ограбил отделение почты (фото)

Взял палку - похитил 30 тысяч: вор ограбил отделение почты (фото)

Полиция устанавливает личность нападавшего, который совершил разбойное нападение на почтовое отделение в Немышлянском районе Харькова.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

23 июля около 16:17 в полицию поступила информация о том, что в помещение почты на улице Льва Ландау вошел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки вынудил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся.

По адресу выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством Немышлянского отдела полиции.

Фото: Нацполиция

Информация внесена в Единый реестр. Решается вопрос по квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Фото: Нацполиция

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По материалам Finance.UA
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