СБУ раскрыла миллионные хищения при реконструкции "Борисполя" (фото)

Служба безопасности задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта “Борисполь”. По предварительной оценке, было присвоено почти 37 млн ​​гривен.

Об этом сообщили в СБУ.

Там рассказали, что в 2017 году менеджмент частной фирмы выиграл тендер на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту.

“Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 миллионов гривен”, – сообщили в СБУ.

В настоящее время силовики проводят обыски в офисах и по месту жительства бизнесменов. В доме одного из них изъяли около 60 тысяч долларов и более 1,5 млн гривен.



Фото: СБУ

“Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов”, – добавили в СБУ.

Уголовное производство открыто по двум статьям – уклонение от уплаты налогов и присвоение/растрата имущества в особо крупном размере.