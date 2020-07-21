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СБУ раскрыла миллионные хищения при реконструкции "Борисполя" (фото)

СБУ раскрыла миллионные хищения при реконструкции "Борисполя" (фото)

Служба безопасности задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта “Борисполь”. По предварительной оценке, было присвоено почти 37 млн ​​гривен.

Об этом сообщили в СБУ.

Там рассказали, что в 2017 году менеджмент частной фирмы выиграл тендер на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту.

“Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 миллионов гривен”, – сообщили в СБУ.

В настоящее время силовики проводят обыски в офисах и по месту жительства бизнесменов. В доме одного из них изъяли около 60 тысяч долларов и более 1,5 млн гривен.


Фото: СБУ

“Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов”, – добавили в СБУ.

Уголовное производство открыто по двум статьям – уклонение от уплаты налогов и присвоение/растрата имущества в особо крупном размере.

По материалам РБК-Украина
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