Межбанк: как решение НБУ по учетной ставке повлияло на рынок

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Ситуация на валютном рынке в четверг оказалась более оптимистичной для гривны, чем во все предыдущие дни этой недели. Котировки доллара просели при продаже на 7 копеек – с утренних 27,86/27,88 до 27,78/27,81 гривен, а евро подешевел к концу дня почти на 10 копеек – с 32,2980/32,3184 гривен до 32,1859/32,2178.
Это сработали как интервенции Нацбанка (он вчера продал $200 млн долларов по 27,77 и по 27,80 гривен и сегодня не менее $50-70 млн по 27,90), так и определенное проседание котировок евро на международных рынках на момент завершения сессии украинского межбанка.
Активные распродажи Нацбанком последних дней частично сбили ажиотаж среди покупателей валюты и снизили возможности по раскачке курса спекулянтами. Кроме этого, рынок пока позитивно отреагировал на сохранение учетной ставки НБУ на уровне 6% годовых, а также новости из Брюсселя, где чиновники подписали документы о предоставлении ЕС кредита Украине на 1,2 млрд евро.
Теперь дальнейший тренд зависит от поведения завтра на торгах нерезидентов (насколько активно они продолжат выходить из украинских ОВГЗ) и настроений крупнейших местных игроков и их курсовых задач.
Мы не можем сказать, что девальвационные ожидания у участников рынка полностью ушли с повестки дня, но сегодняшняя сессия прошла явно позитивнее для гривны, чем ожидалось.
Ход торгов:
Как и вчера, в первой половине дня межбанк находился под давлением спроса на валюту, что и отражалось на котировках. НБУ сразу выставил котировки продажи доллара по 27,90 гривен, что было на тот момент выше рынка. Поэтому участники торгов в самом начале скупали валюту у других продавцов. Но предложение быстро иссякло и котировки подбирались все ближе к ценнику Нацбанка. В итоге, доллар с утренних 27,86/27,88 к 11 часам подрос до 27,875/27,895 гривен, а к 12:00 – и до 27,89/27,91.
Предложение было небольшим и участники рынка стали покупать валюту у НБУ. Купили по оценкам наблюдателей порядка $50-70 млн, после чего на торги вышли основные продавцы, которые уже поняли, что дальнейшего роста курса не будет. Это сбило котировки до 27,86/27,88 к обеду и после него. Кроме этого, все ждали решения Нацбанка по учетной ставке (оглашалось в 14 часов по Киеву).
После обеда и решения Нацбанка о сохранении учетной ставки на уровне 6% годовых – предложение валюты сохранилось, а вот спрос начал быстро падать. Это привело к удешевлению доллара до 27,82/27,84 гривен к 15 часам, до 27,79/27,81 гривен к 16:00 и до 27,78/27,81 к завершению сессии.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,84 / 27,86
евро – 32,26 / 32,28
российский рубль – 0,3906 / 0,3910
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1587/ 1,1589
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