МАУ начала продажу билетов в страны Адриатического побережья

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Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» начала продажу билетов на рейсы в страны Адриатического побережья.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
График:
Cкриншот: flyuia.com
Стоимость билетов в одну сторону на ближайшие даты:
Забронировать и приобрести билеты можно на сайте МАУ.
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