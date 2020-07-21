0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 212 0

МАУ начала продажу билетов в страны Адриатического побережья

МАУ начала продажу билетов в страны Адриатического побережья

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» начала продажу билетов на рейсы в страны Адриатического побережья.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

График:

  • Киев (KBP) – Тирана (TIA): в период с 24.07.2020 по 11.09.2020 – по пятницам, в 12:00 и с 28.07.2020 до 15.09.2020 – по вторникам, в 9:00;
  • Киев (KBP) – Тиват (TIV): в период с 26.07.2020 по 04.10.2020 – по воскресеньям, в 12:00 и с 30.07.2020 по 17.09.2020 – по четвергам, в 12:10.
  • Киев (KBP) – Сплит (SPU): в период с 18.07.2020 по 26.09.2020 – по субботам, в 7:20.


Cкриншот: flyuia.com

Стоимость билетов в одну сторону на ближайшие даты:

  • Киев – Тирана – 3464 грн;
  • Киев – Тиват – 3465 грн;
  • Киев – Сплит 3463 грн.

Забронировать и приобрести билеты можно на сайте МАУ.

Справка Finance.ua:

  • Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” обнародовала правила для пассажиров, которые им следует соблюдать во время полетов на самолетах авиакомпании после возобновления полетов с 15 июня 2020 года.
  • “Международные авиалинии Украины” недавно представили уточненную программу внутренних и международных рейсов на август 2020 года.
  • МАУ уменьшила размеры и вес ручной клади на рейсах в некоторые страны из-за требований властей этих государств.

Отпуск 2020: в каких странах ждут украинцев

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.