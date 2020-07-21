МАУ начала продажу билетов в страны Адриатического побережья

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» начала продажу билетов на рейсы в страны Адриатического побережья.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

График:

Киев ( KBP ) – Тирана ( TIA ): в период с 24.07.2020 по 11.09.2020 – по пятницам, в 12:00 и с 28.07.2020 до 15.09.2020 – по вторникам, в 9:00;

Киев ( KBP ) – Тиват ( TIV ): в период с 26.07.2020 по 04.10.2020 – по воскресеньям, в 12:00 и с 30.07.2020 по 17.09.2020 – по четвергам, в 12:10.

Киев ( KBP ) – Сплит ( SPU ): в период с 18.07.2020 по 26.09.2020 – по субботам, в 7:20.



Cкриншот: flyuia.com

Стоимость билетов в одну сторону на ближайшие даты:

Киев – Тирана – 3464 грн;

Киев – Тиват – 3465 грн;

Киев – Сплит 3463 грн.

Забронировать и приобрести билеты можно на сайте МАУ.

Справка Finance.ua:

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” обнародовала правила для пассажиров, которые им следует соблюдать во время полетов на самолетах авиакомпании после возобновления полетов с 15 июня 2020 года.

“Международные авиалинии Украины” недавно представили уточненную программу внутренних и международных рейсов на август 2020 года.