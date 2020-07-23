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BOE показала новые гибкие дисплеи и подэкранную камеру для смартфонов

BOE показала новые гибкие дисплеи и подэкранную камеру для смартфонов

Китайская компания BOE представила сразу несколько решений, которые могут использоваться для производства дисплеев нового поколения. В частности, инженеры BOE показали гибкую AMOLED-панель, экраны на базе матриц mini-LED и свой вариант размещения камеры под дисплеем смартфона.

Одним из самых ярких анонсов производителя стал 27-дюймовый дисплей с матрицей mini-LED. Её использование позволяет значительно повысить коэффициент контрастности и более точно передать чёрный цвет по сравнению с LCD-панелями. Особенность таких экранов — очень маленький размер светодиодов, диаметр которых составляет около 0,2 миллиметра. Показал вендор и более компактную версию дисплея нового типа — его диагональ составила 15,6 дюйма.


Фото: gizmochina.com

Среди других новинок, представленных BOE на выставке, отметились изогнутый OLED-монитор с соотношением сторон 32:9 и гибкий экран для ноутбука с тонкими рамками. Показала компания и собственный вариант размещения камеры смартфона под дисплеем. По заявлению производителя, фирменные матрицы допускают не только съёмку, но и распознавание лица с помощью подэкранного датчика.


Фото: gizmochina.com

Завершили подборку новинок BOE 8K-дисплеи серии BD Cell диагональю 75 и 110 дюймов. Их особенностью стал высокий коэффициент контрастности, благодаря которому изображение остаётся хорошо различимым даже при установке такого экрана на улице. Дата появления коммерческих устройств на базе представленных новинок будет объявлена позднее.


Фото: gizmochina.com

По материалам 4PDA
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