День финансов, 23 июля: решение по учетной ставке, ОСАГО от monobank, владельцы отеля "Днепр"

Четверг, 23 июля, приготовил ответы на актуальные вопросы дня:

Что решил НБУ по учетной ставке? 23 июля 2020 года Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку без изменений – на уровне 6%. Это все еще самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины. Finance.ua решил проанализировать, что происходило с учетной ставкой в некоторых соседних странах. Получили любопытные данные. 🧐.

Можно ли приобрести ОСАГО в monobank? Банк постоянно добавляет в свое приложение новые функции. Теперь mono вместе с компанией Polis.ua продает полисы автоцивилки от 9 проверенных страховых компаний 🚙

Что с “колебаниями” курса гривны? Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса, колебания курса являются естественными, они происходят благодаря различным факторам. Об этом сообщил заместитель Главы НБУ Дмитрий Сологуб во время пресс-конференции НБУ. “Это как раз свидетельствует о том, что мы делаем это настолько эффективно, что люди этого не видят”, – отметил он

Кстати, о том, какой курс ждет украинцев осенью – в новом видео с экспертом Алексеем Козыревым 🎬🤑

Кто же купил “Днепр”? Победителями в аукционе за гостиницу “Днепр” стали не российские олигархи, а украинские айтишники, которые собираются превратить его в уникальный киберспортивный отель. Об этом заявил IT-предприниматель и киберспортсмен Александр Кохановский. По его словам, они с единомышленниками еще несколько лет назад задумывали крупный инфраструктурный киберспортивный проект.

Что с субсидиями и ценами на электричество? Цену на электроэнергию нужно повысить, а льготы перевести в денежную форму. Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Вот, по его словам, почему это необходимо сделать..

Что означают “цветные зоны” при адаптивном карантине? Адаптивный карантин в Украине с 1 августа будет работать иначе. В нашей стране будут выделены четыре “цветные” зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса. Требования зеленой, желтой, оранжевой и красной зоны..

Почему кредитные ставки все еще высоки? Ставки по кредитам для населения остаются очень высокими, поскольку банки закладывают в уровень ставок свой риск. Но ставки постепенно снижаются. Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. Он отметил, что вопрос высоких ставок – это не только вопрос цены ресурса, т. е. депозитных ставок, а вопрос риска.