В Минфине пока не видят оснований для "коронавирусного" фонда в бюджете-2021

В Министерстве финансов пока не видят оснований для предусмотрения в новом бюджете на 2021 год создания фонда борьбы с коронавирусом.

Об этом в интервью изданию “Главком” рассказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев, отвечая на вопрос, будут ли в новом бюджете на 2021 год выделяться средства на пополнение фонда борьбы с коронавирусом, если карантин продлится и в следующем году.

“Любые расходы имеют бюджетный период – год, который заканчивается 31 декабря. Трудно спрогнозировать, будет ли предусмотрен такой фонд в Госбюджете-2021. Бюджетный процесс только что начался. В меморандуме с МВФ прописано, что фонд должен действовать до 31 декабря 2020 года. Если будет вспышка заболеваемости, рассмотрим вопрос о создании такого фонда на следующий год. На данный момент не вижу таких оснований”, – сказал Ермоличев.

Он отметил, что фонд – это возможность оперативно решать актуальные вопросы.

“Например, если появляется необходимость срочно приобрести аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких), то можно не вносить изменения в бюджет, а решением правительства по согласованию с парламентским бюджетным комитетом направить на эту потребность средства из фонда. В условиях экстренных ситуаций это, по нашему мнению, положительное решение”, – акцентировал Ермоличев.