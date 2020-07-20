0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

В Минфине пока не видят оснований для "коронавирусного" фонда в бюджете-2021

В Минфине пока не видят оснований для "коронавирусного" фонда в бюджете-2021

В Министерстве финансов пока не видят оснований для предусмотрения в новом бюджете на 2021 год создания фонда борьбы с коронавирусом.

Об этом в интервью изданию “Главком” рассказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев, отвечая на вопрос, будут ли в новом бюджете на 2021 год выделяться средства на пополнение фонда борьбы с коронавирусом, если карантин продлится и в следующем году.

“Любые расходы имеют бюджетный период – год, который заканчивается 31 декабря. Трудно спрогнозировать, будет ли предусмотрен такой фонд в Госбюджете-2021. Бюджетный процесс только что начался. В меморандуме с МВФ прописано, что фонд должен действовать до 31 декабря 2020 года. Если будет вспышка заболеваемости, рассмотрим вопрос о создании такого фонда на следующий год. На данный момент не вижу таких оснований”, – сказал Ермоличев.

Он отметил, что фонд – это возможность оперативно решать актуальные вопросы.

“Например, если появляется необходимость срочно приобрести аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких), то можно не вносить изменения в бюджет, а решением правительства по согласованию с парламентским бюджетным комитетом направить на эту потребность средства из фонда. В условиях экстренных ситуаций это, по нашему мнению, положительное решение”, – акцентировал Ермоличев.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.