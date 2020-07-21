ГФС за I полугодие изъяла из незаконного оборота топлива на 300 млн грн

Государственная фискальная служба Украины ведет работу по противодействию незаконному производству и обороту горюче-смазочных материалов сразу по нескольким направлениям. За I полугодие 2020 года налоговая милиция изъяла из незаконного оборота около 14 тыс. тонн топлива на сумму свыше 300 млн гривен, прекращена деятельность 8 незаконных производств горюче-смазочных материалов.

Об этом ГФС сообщила на официальном сайте.

Кроме этого сотрудники службы в составе региональных межведомственных рабочих групп под руководством областных государственных администраций проверили деятельность 3206 объектов торговли горюче-смазочными материалами (АЗС/АГЗС), в результате чего выявлено и пресечено 833 факта нелегальной торговли топливом.

Сообщается также, что из незаконного оборота было изъято 16,2 тысяч тонн на сумму 381 млн гривен. На 538 нелегальных АЗС демонтировано оборудование.

Составлено 458 протоколов об административных правонарушениях субъектами хозяйствования и применены штрафные санкции на общую сумму свыше 180 млн гривен.

“После применения штрафов владельцы незаконных заправок демонтируют оборудование и прекращают свою деятельность. Но на этом работа ГФС не останавливается, ведь важно, чтобы по этим адресам незаконная деятельность не восстанавливалась. Поэтому осуществляем постоянный мониторинг. По последней информации, на большинстве незаконных объектов все же отсутствуют признаки восстановления работы. Это является ощутимым результатом”, – отметил и. о. главы ГФС Сергей Солодченко.