Требования к заемщикам МФО: что поменялось во время карантина

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Во время карантина в МФО значительно поменялся процесс скоринга, особенно для новых клиентов.
Об этом рассказал Finance.ua директор “ШвидкоГрошi” Александр Холод.
“Во время кризиса компании начинают подкручивать скоринг – это логично и не вызывает ни у кого сложностей или лишних вопросов”, – заявил он.
По его словам, причинами ужесточения требований к заемщикам есть:
“Так было в марте. И вопрос закрытия кредита и погашения задолженности у многих людей теряет свою важность среди других жизненных вопросов. Поэтому и возникает высокий уровень просрочки. Понимая это, наш регулятор и правительство пошли на беспрецедентный шаг – отменили все неустойки по потребительским кредитам. И это сразу срезало многие компании с определенным уровнем дохода, который возникает с тех клиентов, которые выходят в просрочку”, – рассказал Холод.
Уровень одобрения кредитов, по словам директора “ШвидкоГрошi”, просел на 10-15%. Он отметил, что по некоторым сегментам скоринга люди сами начали брать меньше кредитов.
Процент невозврата во время карантина вырос практически в два раза. До этого он был на уровне 18%.
“Есть люди, которые набирают все кредиты, которые им одобряет система. А есть те, которые берут только займы, которые, по их ощущениям, они смогут потянуть. То есть люди начали серьезнее подходить к этому вопросу – этот тренд отметился на 2-3 недели карантина”, – заявил эксперт.
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Март и апрель, по словам Холода, стали наиболее тяжелыми месяцами, а март и февраль – рекордными с точки зрения тех людей, которые взяли кредит еще до карантина, а потом столкнулись с кризисом.
“Сейчас наша скоринговая система работает на 90% так же, как работала до кризиса. Практически все рисковые моменты уже восстановились. Но в развитии мы потеряли месяцев 7-8”, – подытожил Холод.
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