Оператор ГТС планирует потратить на развитие газотранспортной системы 38 млрд грн

Оператор ГТС Украины в перспективном плане выделяет 38 млрд грн на десять лет для развития газотранспортной системы, львиная доля этих инвестиций пойдет на реконструкцию 10 компрессорных станций.

Об этом заявил во время онлайн-дискуссии о независимости Оператора главный инженер компании Юрий Зябченко.

“Мы разработали стратегию по развитию газотранспортной системы. И наши инвестиции четко определяют управление этими рисками. Наш перспективный план – это примерно 38 млрд грн на 10 лет в части развития газотранспортной системы… Львиная доля этих инвестиций направлена на модернизацию основной транспортной мощности. Это компрессорная станция, которая создает возможность транспортировки магистральными газопроводами”, – сказал Зябченко.

По его словам, выделяют две ключевые группы для реконструкции компрессорных станций.

“Первая ключевая группа в реконструкции компрессорных станций – это как раз те мощности, которые обеспечивают транспорт природного газа собственной добычи. И отдельная группа компрессорных станций, которые в случае прекращения транзита по территории Украины обеспечат соответствующий транспорт в реверсном режиме для потребителей Украины, чтобы обеспечить нашу независимость”, – добавил Зябченко.

По его словам, будут реконструироваться 10 компрессорных станций, особенно те, которым уже по 40 и более лет. В частности, это такие объекты, как Диканька, Бердичев, Яготин, Красилов.

“Например, Яготин как объект строительства уже на финальной стадии утверждения проекта строительства и начала строительства. Диканька, Красилов и Бердичев – это объекты, которые на сегодняшний день проектируются”, – добавил главный инженер.