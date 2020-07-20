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Убытки на 5 миллионов: экс-директору предприятия Укроборонпрома сообщили о подозрении

Убытки на 5 миллионов: экс-директору предприятия Укроборонпрома сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность бывшего директора предприятия концерна Укроборонпром, который нанес государству ущерб почти на 5 миллионов гривен при выполнении государственного оборонного заказа.

Об этом говорится на сайте СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что одно из предприятий, которое входит в состав концерна “Укроборонпром”, получило финансирование от Министерства обороны Украины на закупку у западных партнеров партии стрелкового вооружения. Полученные средства руководитель госпредприятия противоправно использовал не по назначению”, – говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году, за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами, увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не состоялась вовремя, поэтому была сорвана реализация международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных.

Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица повлекли причинение убытков указанному предприятию на сумму 5 миллионов гривен.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски по месту жительства и работы бывшего руководителя госпредприятия, во время которых получены дополнительные доказательства его противоправной деятельности.

Главный фигурант дела уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По материалам УКРИНФОРМ
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