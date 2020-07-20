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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (27,483 млн и 33,825 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 29), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,07-28,08 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 77 активных заявок по доллару на сумму 61,308 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,1000 – 2 222
28,0300 – 50 000
28,0200 – 150 000
28,0200 – 100 000
28,0200 – 30 000
28,0200 – 24 000
28,0200 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0500 – 15 000
28,0000 – 10 000
28,0000 – 800
28,0000 – 300
28,0200 – 5 000
28,0300 – 5 000
28,0400 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0569 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0059 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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