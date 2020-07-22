Жильцы квартир платят за обслуживание придомовой территории, которая им не принадлежит

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Киевляне недовольны уборкой улиц, за которую с них требуют оплаты. Суть проблемы рассказал в эфире телеканала “Украина 24” Алексей Кучеренко, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
“Эта услуга до последнего года называлась “содержание домов и придомовых территорий”. Там насчитывалось 16 обязательных разных услуг. Я выиграл суды у КГГА по этому распоряжению, когда задал один вопрос: покажите, где официально отведены эти придомовые территории. Что это такое? Ни в Киеве, ни в других городах Украины нет придомовых территорий, отведенных по документам. Появляется вопрос, за что мы тогда платим. К сожалению, суды у нас ручные, и две инстанции я выиграл, а потом КГГА пошла на третью инстанцию, и вернули в первую. Три года идут эти суды”, — рассказал он.
По словам Кучеренко, проблема в том, что градоначальники не хотят менять устоявшийся порядок.
Но недавно я попытался в законопроекте об изменениях к закону о ЖКУ четко выписать одну поправку: мы должны платить за уборку территорий только в том случае, если у нас есть документ о праве собственности на эту территорию. Знаете, кто был активным противником этой правки? Ассоциация городов Украины со своими представителями. Мэры не собираются делать справедливый землеотвод и хотят, чтобы мы платили за территории, которые нам не принадлежат”, — сказал он.
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