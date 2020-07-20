Новый глава НБУ добавил в декларацию миллионы и драгоценности

Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко изменил данные в декларации о доходах и внес дополнительно счет в швейцарском банке, несколько дорогих часов, драгоценности, шубы.

Об этом говорится на сайте деклараций.

В частности, глава НБУ указал, что получил 1 миллион 305 тысяч 350 гривен процентов в швейцарском банке Ломбард Одиер и Ко ЛТД. Также совместно с женой в этом банке Шевченко держит более 3 миллионов долларов и почти 10 тысяч евро.

Также Шевченко указал квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 года выпуска.

Глава НБУ указал дорогие мужские часы (2 шт.), 7 женских часов из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней, 4 женских наручных браслета из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней, 5 гарнитуров (серьги, кольцо и колье из драгоценных металлов), 2 кольца из драгоценных металлов с драгоценными камнями и две пары ценных сережек, женскую сумку Hermes и две женские шубы Maurizio Braschi.

Накануне Шевченко также подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, где указал доход в 3 миллиона 436 тысяч 230 гривен от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.