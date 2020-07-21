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В Украине товарооборот розничной торговли увеличился на 3,7%

В Украине товарооборот розничной торговли увеличился на 3,7%

За январь-июнь 2020 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли Украины (юридических лиц) увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 386,17 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Лидером по объемам розничного товарооборота розничных предприятий за І полугодие 2020 года был город Киев (88,85 млрд грн; на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года). Среди регионов страны первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (39,48 млрд грн, на 7,8% больше); второе — Киевская (33,82 млрд грн, на 13,4% больше); третье — Одесская (29,93 млрд грн, на 1,8% больше) области.

Наименьшие объемы розничного товарооборота за 6 месяцев 2020 года продемонстрировали розничные предприятия Луганской (2,75 млрд грн; на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года), Черновицкой (3,46 млрд грн, что на 10,5% меньше) и Тернопольской (4,11 млрд грн, что на 0,3% меньше) областей.

По материалам УКРИНФОРМ
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