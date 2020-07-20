Украина планирует выпуск евробондов, ранее отмененный из-за отставки Смолия

Министерство финансов Украины намерено разместить еврооблигации на 1,75 млрд долларов с погашением в 2033 году. Ранее этот выпуск был отменен после заявления Якова Смолия об отставке.

Об этом в своем Telegram-канале написал финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

По его информации, выпуск предлагается инвесторам на прежних условиях.

Таким образом, из общей суммы в 1,75 млрд долларов 750 млн долларов пойдет на погашение предыдущих выпусков, 1 млрд долларов – на покрытие дефицита госбюджета.

Справка Finance.ua:

Украина планировала разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет.