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Новый глава НБУ Шевченко впервые встретился с представителями МВФ

Новый глава НБУ Шевченко впервые встретился с представителями МВФ

Глава Национального банка Кирилл Шевченко провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда и пообещал, что НБУ выполнит все обязательства, взятые в рамках меморандума.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок», – подчеркнул глава Национального банка.

В частности, Шевченко отметил, что, как и для МВФ, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве с Украиной, для него одним из приоритетов является уменьшение объема неработающих кредитов, которые сегодня обременяют банковскую систему, в том числе балансы государственных банков. Ведь оздоровление балансов банков поможет оживить кредитование, что будет способствовать более быстрому восстановлению экономики.

Представители Международного валютного фонда отметили, что во многом благодаря именно взвешенной политике Национального банка Украины была обеспечена макроэкономическая стабилизация в последнее пятилетие; и это было бы невозможно без независимости НБУ.

Со своей стороны глава НБУ заверил представителей международной организации, что глубоко уважает независимость Национального банка: «НБУ получил институциональную независимость в 2015 году именно для того, чтобы мы имели возможность выполнять наш мандат и благодаря этому повышать благосостояние украинцев».

Стороны обсудили также текущее состояние сотрудничества в рамках Меморандума между Украиной и МВФ и обменялись мнениями относительно вызовов, которые стоят перед украинской и мировой финансовой системой в контексте коронакризиса.

Справка Finance.ua:

  • 16 июля Рада назначил на должность главы Нацбанка председателя правления “Укргазбанка” Кирилла Шевченко.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является “именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине”.
По материалам Finance.UA
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