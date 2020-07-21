0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Промышленное производство Донецкой области выросло почти на 13%

Промышленное производство Донецкой области выросло почти на 13%

Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе–июне 2020 года по сравнению с январем–июнем предыдущего года сократилось на 11,4%. В июне 2020 года объем произведенной продукции был меньше, чем в июне 2019 года, на 1,4%, а по сравнению с маем 2020 года он увеличился на 12,8%.

Прирост производства в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем обеспечен благодаря постепенному восстановлению внутреннего и внешнего спроса на металл и другую продукцию (что стало возможным после смягчения карантина, введенного вследствие пандемии коронавируса), а также за счет дальнейшего повышения нагрузки на генерирующие мощности тепловых электростанций области в единой энергосистеме Украины.

Увеличился в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем объем продукции в машиностроении региона на 5,3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 17,7%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 19,9%, производстве химических веществ и химической продукции – на 22,2%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 23,1%.

В то же время с начала 2020 года спад зафиксирован во всех основных видах промышленной деятельности региона, за исключением производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, где выпуск продукции увеличился по сравнению с январем–июнем 2019 года на 5,0%. Сократился в январе–июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 2,4%, производстве химических веществ и химической продукции – на 10,6%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 11,5%, машиностроении – на 13,1%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 14,6%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 15,8%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 21,6%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 28,7%.

Добыча рядового угля в январе–июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 23,6% и составила 4,8 млн.т, а месячная добыча сократилась по сравнению с июнем 2019 года на 39,3%. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, в январе–июне 2020 года составил 4,3 млн.т, что меньше, чем в январе–июне 2019 года, на 18,4%.

Производство электроэнергии в январе–июне 2020 года составило 5,6 млрд.кВт·час, что по сравнению с январем–июнем предыдущего года меньше на 22,4%. В июне против мая 2020 года достигнут прирост на 22,9%, а по сравнению с июнем 2019 года снижение составило 12,8%.

По материалам ГУСДО
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.