Binance предоставила более 20 тысяч единиц средств индивидуальной защиты больницам в Украине

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22 июля 2020 г. Binance Charity Foundation, благотворительный фонд криптовалютной биржи Binance, передал украинским медикам, которые находятся на “передовой” по борьбе с коронавирусной инфекцией, средства индивидуальной защиты. Помощь от фонда Binance получили четыре украинские больницы: “Киевская городская больница №4”, “Киевская городская больница №5”, “Белоцерковская городская больница №2”, “Полтавский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Всего благотворительной организацией Binance Charity Foundation были приобретены более 10 тыс. защитных комбинезонов, 6 тыс. медицинских масок и 6 тыс. медицинских респираторов. Благотворительная акция была проведена при поддержке “Rotary Kyiv International”.
“Благотворительная деятельность Binance направлена на повышение прозрачности процесса благотворительных пожертвований и поддержку нуждающихся сообществ с помощью криптовалюты и технологии блокчейн. Будучи ведущей благотворительной блокчейн-платформой, приоритетной задачей для нас является объединение блокчейн-сообщества в борьбе с этим глобальным кризисом,” – сказал генеральный директор Binance Чангпенг Чжао (CZ).
“В рамках проекта под названием «Крипто против COVID» Binance Charity стала платформой для сбора средств в криптовалюте, которые расходуются на покупку предметов медицинского назначения для стран наиболее пострадавших от вируса.
После трех месяцев с момента запуска инициативы помощь оказана в 24 странах мира, а в медицинские учреждения во всем мире передано более 1,5 млн. единиц средств индивидуальной защиты. От лица Binance мы выражаем огромную благодарность всем медицинским работникам за их труд в борьбе с вирусом”, – отметила глава Binance Charity Хелен Хай.
Благодаря помощи Binance Charity, более 4000 человек медицинского персонала получили качественные средства индивидуальной защиты. На сегодняшний день в Украине подтверждено более 54 тыс. случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, более 10 тыс. украинцев сегодня проходят стационарное лечение в больницах. Всего в мире подтверждено более 13 млн. случаев заболеваний, наибольшее количество заболевших наблюдается в США, Бразилии и Индии.
“Мы хотели бы поблагодарить Binance за поддержку медицинского персонала в Украине. Это действительно ощутимая помощь системе здравоохранения, а также огромный вклад в борьбу с эпидемией в Украине. Наша совместная инициатива – реальный способ поддержать настоящих героев нашего времени – медицинских работников”, – сообщила глава общественной организации Rotary Kyiv International Оксана Тюпа.
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Binance — крупнейшая в мире биржа цифровых активов по объему торгов и ведущий мировой поставщик инфраструктурных решений для индустрии
блокчейна и криптовалют, предоставляющий пользователям обширный набор финансовых продуктов.
Сегодня Binance — это быстрорастущая экосистема, которую эксперты сравнивают с Google и Amazon. Экосистема Binance включает в себя торговые площадки, учебный и исследовательский центры, некоммерческий благотворительный фонд, инкубационные программы и многое другое.
Binance Charity Foundation — некоммерческая организация, целью которой является достижение устойчивого развития во всем мире при помощи использования возможностей технологии блокчейн.
Ротари Интернешнл (Rotary International) — ассоциация, объединяющая Ротари клубы по всему миру. Ротари клубы — это нерелигиозные и неполитические благотворительные организации, открытые для всех вне зависимости от национальной и расовой принадлежности, вероисповедания и политических взглядов. По всему миру существуют более 35.000 клубов с более чем 1.2 миллионов членов.
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