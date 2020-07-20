Представлен самый маленький в мире смартфон на Android 10 (фото)

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Вопреки тренду на увеличение диагонали современных смартфонов компания Unihertz продолжает выпускать миниатюрные устройства.
Производитель представил обновлённую версию сверхкомпактного Android-гаджета Jelly, который увидел свет в 2017 году. По сравнению с предшественником новинка немного прибавила в размерах, но при этом обзавелась более продвинутой камерой и аккумулятором увеличенной ёмкости.
Аппарат под названием Jelly 2 оснащён 3-дюймовым дисплеем с разрешением (480х384, плотность пикселей 326 ppi). Новинка построена на базе процессора MediaTek Helio P60, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картой microSD. Автономность устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 2000 мАч. Гаджет получил 3,5-мм разъём для наушников и датчик отпечатков пальцев на тыльной панели.
Фото: gizchina.com
Ещё одной особенностью модели стал модуль NFC, который позволяет использовать функцию бесконтактной оплаты. За фото- и видеовозможности новинки отвечают 16-мегапиксельная основная камера и фронталка с разрешением сенсора 8 Мп. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 10.
Фото: gizchina.com
Стоимость Unihertz Jelly 2 на краудфандинговой платформе Kickstarter составляет $129. Примечательно, что за первый же день сборов аппарат привлёк уже свыше $493 000 инвестиций при запрошенной сумме в $50 000.
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