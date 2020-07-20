Samsung представила гибкий 5G-смартфон Galaxy Z Flip 5G (фото, видео)

После череды слухов и утечек Samsung официально представила версию своего складного телефона Galaxy Z Flip с поддержкой 5G. Назван он был просто Galaxy Z Flip 5G и, помимо, поддержки сетей нового поколения, практически идентичен оригинальной модели. Основные изменения включают модем 5G, процессор Snapdragon 865 Plus и цену в $1449,99. Это на $70 больше, чем у версии 4G.

Samsung не стала заметно менять работающую формулу в Galaxy Z Flip 5G — по слухам, компания сейчас сосредоточена на разработке Galaxy Fold 2. Ожидается, что этот складной аппарат появится уже очень скоро, наряду с другими устройствами вроде Galaxy Note 20 Ultra или новыми наушниками Galaxy Buds. Samsung планирует провести мероприятие 5 августа, на котором должны быть представлены все эти новые устройства.



Фото: The Verge

Z Flip 5G получил новую отделку: два цветовых исполнения Mystic Gray и Mystic Bronze — оба отличаются матовой текстурой, так что должны собирать меньше отпечатков.

Наряду с немного обновлённым процессором и модемом 5G (работает только в диапазоне ниже 6 ГГц — миллиметровые волны не поддерживаются), Samsung также добавила несколько небольших улучшений программного обеспечения. Например, YouTube теперь должен правильно переходить в режим Flex, когда смартфон сложен наполовину; а приложение камеры Samsung будет работать на большем количестве углов. Samsung также заявляла, что функция Edge Panel стала надёжнее — будем надеяться, что Z Flip получит стандартную полнофункциональную панель смартфонов Galaxy, а не ограниченную многооконным режимом функциональность.



Фото: The Verge

В США Galaxy Z Flip 5G должен появиться как в вариантах под конкретных операторов, так и в разблокированной версии начиная с 7 августа. Он будет доступен через AT&T и T-Mobile, а также на сайте Samsung, в Best Buy и Amazon.