В Украине за сутки выписали штрафов на более чем полмиллиона грн за перегруз транспорта

В Украине за минувшие сутки, 21 июля, выписали штрафов на 565 тысяч гривен за перегруз транспорта. Больше всего штрафов в Одесской и Запорожской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Как отмечается, силовики составили 106 актов нарушений за перегруз транспорта.

“Инспекторы Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией остановили и проверили 5847 грузовиков, составили 106 актов нарушений габаритно-весового контроля и насчитали свыше 565 000 гривен платы за перегруз”, – говорится в сообщении.

Также в МИУ назвали области, где было больше всего проверок и штрафов.

“Лидерами среди регионов по количеству проверенных транспортных средств в течение последних суток стала Одесская, Киевская и Херсонская области. Больше всего платы за проезд насчитали в Одесской и Запорожской областях”, – говорится в сообщении.



Инфографика: Мининфраструктуры