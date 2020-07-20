Уруский пообещал полмиллиона рабочих мест в стратегических отраслях без определения таких отраслей

Кабмин утвердил постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности без четкого определения таких стратегических отраслей. При этом в прогнозировании влияния новообразованного органа министр Олег Уруский указал привлечение “в стратегические отрасли промышленности 500 тыс. человек с высокой зарплатой” до 2024 года.

Об этом говорится в проекте Постановления, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

В частности, в документе указана только одна отрасль – оборонно-промышленный комплекс.

“Основной задачей такого министерства является формирование и обеспечение реализации государственной политики в сфере функционирования и развития стратегических отраслей промышленности, в первую очередь оборонно-промышленного комплекса”, – поясняется в записке к проекту Постановления.

Среди краткосрочных и среднесрочных влияний, кроме полумиллиона новых рабочих мест, Олег Уруский выделил такие:

значительное увеличение бюджетных поступлений и сборов в государственные фонды с 2021 года;

ежегодное увеличение отчислений в государственный бюджет в размере ориентировочно 3 млрд грн за счет дополнительного мультипликационного эффекта в стратегических отраслях промышленности с 2021 года;

рост ВВП до 5% ежегодно;

увеличение доли обрабатывающих отраслей в общей структуре экономики до 20% до 2024 года.

“То, что новый министр обещает привлечение полмиллиона человек в стратегические отрасли промышленности без четкого определения таких отраслей, и Кабмин голосует за это, говорит о том, что к образованию нового ведомства на Грушевского подошли весьма формально”, – заявил глава StateWatch Глеб Каневский.