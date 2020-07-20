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Instagram тестирует функцию по сбору средств

Instagram тестирует функцию по сбору средств

Социальная сеть Instagram для обмена фотографиями и видео, принадлежащая Facebook, заявила, что новый сервис даст возможность пользователям собирать деньги для своего дела, малого бизнеса и так далее.

Об этом сообщает портал Pymnts.

Instagram запускает тест “Личный сбор средств” в США, Великобритании и Ирландии. Пользователи, которые живут в названных странах, смогут делать пожертвования для “Личного сбора средств”, говорится в сообщении. Инструмент уже доступен на Facebook.

В этом году пользователи собрали более 65 миллионов долларов на борьбу с пандемией и на другие благотворительные акции во всем мире через Instagram и Facebook. В США за последние 30 дней пожертвования в Instagram удвоились.

Это всего лишь один из шагов Facebook по расширению использования средств Instagram. Осенью прошлого года компания добавила три новые функции на свои платформы, чтобы помочь с усилиями по сбору средств. Наиболее заметной является кнопка пожертвования, которую некоммерческие организации имеют в своих профилях в Instagram.

Кроме того, Facebook добавил стикер по сбору средств в Stories и сбор средств в прямом эфире игровых потоков. До добавления этой функции пользователи могли использовать стикер для пожертвований в историях Instagram, но он исчезал через 24 часа.

По материалам Комментарии
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