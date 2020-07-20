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Создатель Google Camera делает новое приложение камеры для всех смартфонов

Создатель Google Camera делает новое приложение камеры для всех смартфонов

В мае стало известно о том, что инженер Марк Левой (Mark Levoy), благодаря которому в знаменитое приложение Google Camera было добавлено много отличных функций, ушел из компании Google.

Теперь он работает Adobe над очень интересным для многих поклонников мобильной фотографии проектом. Марк Левой занимается созданием нового универсального приложения камеры для мобильных устройств. Приложение будет доступно на большинстве смартфонов. Пока что Adobe не раскрывает подробности о проекте, но наверняка они будут интересным миллионам пользователей, которые успели оценить преимущества Google Camera.

Стоит добавить, что именно Марк Левой руководил разработкой портретного режима с использованием даже одинарной камеры, HDR+, а также знаменитого режима Night Sight, который позволяет делать яркие детализированные снимки в условиях недостаточного освещения.

По материалам iXBT.com
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